Consigliera denuncia violenza, Ghio "dirò tutto al pm"

"Dirò al pm chi è stato e dove è successo". Lo ha detto Francesca Ghio, tramite il suo legale Michele Ispodamia, dopo che martedì la consigliera comunale della lista Rossoverde aveva denunciato nel corso del consiglio a Genova di essere stata violentata a 12 anni.

Il fascicolo per violenza sessuale aggravata è stato assegnato al pm Federico Panichi, del pool Fasce deboli. Non è stato ancora fissato il giorno in cui verrà sentita ma questo sarà il primo passaggio per capre quando è successo, dove e soprattutto l'autore della violenza. Il rischio prescrizione è però concreto. Gli abusi sono andati avanti per anni ma sarebbero finiti prima del 2012, data in cui è entrata in vigore la legge che raddoppia i tempi per la prescrizione per questo tipo di reati. "I racconti della mia assistita - sottolinea Ispodamia - saranno ampiamente riscontrati con dettagli molto precisi".



