Uno spazio per dire 'via da violenza' ma targa viene rubata

Divelta e rubata a Todi la targa "Via dalla violenza. Sempre" che avrebbe dovuto intitolare uno spazio all'ingresso del parco della Rocca. È accaduto presumibilmente nella notte, anche se il Comune se ne è accorto nella mattinata di mercoledì, a poche ore dalla cerimonia di intitolazione.

L'iniziativa, come spiegano dall'amministrazione tuderte, rientrava nell'ambito delle iniziative promosse in città in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La notizia dell'atto di vandalismo è arrivata mentre alla Sala Vetrata del Palazzo del Popolo era in programma un incontro promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione Fidapa sul tema delle pari opportunità nel mondo del lavoro e la certificazione di parità di genere in ambito aziendale per l'abbattimento del gender gap.

Dato l'accaduto l'inaugurazione è stata così annullata tra il disappunto generale, al quale il sindaco Antonino Ruggiano ha voluto reagire con parole dure, stigmatizzato l'accaduto, sottolineando come "all'impegno di istituzioni e associazioni per sensibilizzare sul tema non possano corrispondere gesti simili, che sono a loro volta simbolo di violenza.

"L'area - ha detto poi Ruggiano - è comunque videosorvegliata e si è subito dato avvio alle indagini per risalire al responsabile, individuando anche le motivazioni, ovvero se si sia trattato di semplice vandalismo oppure una reazione di qualche soggetto. La punizione dovrà essere esemplare - ha aggiunto il sindaco - perché ai dibattiti e alle parole deve corrispondere un impegno fermo nel contrastare ogni episodio che contrasta con lo spirito di convivenza tra le diverse componenti della comunità locale".



