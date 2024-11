Scontro tra auto e furgone, muore donne travolta su marciapiede

Continua la striscia di sangue sulle strade sarde: cinque i morti in pochi giorni. Questa mattina una donna di 41 anni, Antonietta Ninu, è stata travolta e uccisa mentre camminava sul marciapiede a Silanus, in provincia di Nuoro, dopo che un'auto e un furgone si sono scontrati nei pressi di un passaggio a livello dei treni.

L'incidente è avvenuto verso le 10, in località Birdis. Per cause da accertare, il furgone e l'auto si sono scontrate, e uno dei due mezzi è finito contro la 41enne che stava camminando, investendola.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, però, nulla hanno potuto fare per salvare la vita alla 41enne, morta sul colpo.

Sul luogo dell'incidente anche le pattuglie delle forze dell'ordine, che hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica e le responsabilità della tragedia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA