Sala, su Corvetto preoccupati ma rimaniamo accoglienti

"Capisco che alla destra piaccia fomentare queste situazioni ma sono qui oggi per continuare a dire che Milano resterà una città accogliente". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala commentando i disordini scoppiati negli ultimi giorni nel quartiere periferico, a margine dell'inaugurazione di un nuovo centro dedicato ai migranti. "Quello che è successo ci richiama alla nostra attenzione ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta - ha aggiunto -. Noi facciamo un bagno di realismo e nel realismo le migrazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma le regole vanno rispettate". Il quartiere Corvetto "che sia delicato ne siamo consapevoli ma ci stiamo lavorando attraverso tante associazioni. È un quartiere più difficile di altri ma tutte le situazioni vanno affrontate - ha concluso -. A slogan non si va da nessuna parte. Certo che siamo preoccupati ma al contempo sappiamo che certe situazioni fanno parte anche della complessità del mondo che viviamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA