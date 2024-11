Occupato il tetto della facoltà di Lettere alla Sapienza: "Stop a tagli e riforma"

"Contro la guerra, tagli e riforma Bernini" gli studenti della Sapienza hanno occupato il "tetto della Facoltà di Lettere", annunciando un'assemblea per le 18. Sulla facciata della Facoltà anche uno striscione che recita: "Israele ci porta alla guerra. Fermare Escalation". Davanti all'ingresso anche una sagoma di un asino e sopra la scritta "ministra Bernini".



"Il sistema universitario italiano continua a sprofondare sotto i colpi dei tagli, della aziendalizzazione e dell'integrazione con l'industria bellica. Facciamo appello agli atenei di tutta Italia: è ora di alzare la testa contro questa "ministra somaro" e il suo Governo -si legge in un post degli studenti di Cambiare Rotta che hanno promosso l'azione- Lottiamo e rafforziamo ogni momento di mobilitazione da qui ai prossimi mesi: questo sabato nel corteo nazionale al fianco della Palestina e contro la complicità con Israele, nelle piazze contro l'autonomia differenziata e contro il DDL 1660, sosteniamo e siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici nella stagione di scioperi che si stanno moltiplicando in questo autunno, contro le precettazione e la repressione delle lotte, fino allo sciopero generale e generalizzato del 13 dicembre".

