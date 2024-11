Difende una ragazza, 14enne pestato dal branco davanti a scuola

Ha tutte le caratteristiche della spedizione punitiva, e su quell'ipotesi stanno indagando anche i carabinieri, la violenta aggressione di cui è rimasto vittima un 14enne all'uscita dal liceo Anguissola, istituto scolastico di Cremona. Il ragazzino, stando alla sua denuncia all'Arma e alla testimonianza postata sui social, suffragata da decine di altri studenti che hanno assistito ai fatti, sarebbe stato accerchiato e poi pestato a calci e pugni da più di dieci coetanei.

Botte allo stomaco e alle tempie, ma anche sputi e frasi minacciose. Un'aggressione tanto rapida quanto violenta. E prima di andarsene, gli aggressori avrebbero anche tentato, senza riuscirci, di portargli via le scarpe. Il tutto senza che nessuno degli altri studenti presenti intervenisse: solo qualche cellulare impugnato a filmare l'aggressione. La 'colpa' del 14enne: essere intervenuto in difesa di una ragazza, che sarebbe stata infastidita in precedenza. La vittima, medicata sul posto e poi trasportata in ospedale, ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.



