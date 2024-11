Bernini, riforma accesso a Medicina dal 2025-2026

"Abbiamo abolito il test di Medicina con un provvedimento che ci consentirà di ridurre l'impatto del numero chiuso progressivamente ma inesorabilmente. Stiamo andando verso una apertura del numero chiuso sostenibile, programmata ma inarrestabile". Così la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini in Senato sulla riforma dell'accesso a Medicina. La delega prevede l'attuazione della riforma per il 2025 -2026, "farò di tutto per conservare il termine che mi è stato dato, tanto che ho già creato una commissione consultiva presso il ministero per lavorare contemporaneamente rispetto ai lavori parlamentari sui contenuti dei decreti delegati: voglio che non solo l'abolizione dei test, ma anche a regime il semestre, parta dall'anno accademico 2025-2026", ha concluso Bernini.



