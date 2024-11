Bernini, corso su teorie queer? Insegnamento è libero

"Il ministero dell'Università ha avviato le istruttorie e sta monitorando con i rettori le situazioni, se emergessero profili di reato informeremo l'autorità giudiziaria. Dobbiamo tutelare i diritti di tutti che non possono appartenere ad alcune parti politiche. Va condannata qualunque discriminazione, l'Art. 33 della Costituzione dichiara libero l'insegnamento, c'è l'autonomia universitaria". Sul corso che si è svolto nei mesi scorsi nell'ateneo Roma Tre il Mur "ha già verificato che non sono non impiegati fondi pubblici". Così la ministra dell'Università Anna Maria Bernini rispondendo sull'esame "Teorie queer" a Sassari e un corso a Roma Tre.



