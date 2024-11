Ragazzina litiga per strada con donna e le dà un pugno in faccia

Si sono urtate involontariamente in viale Gorizia, nei pressi della Darsena dei Navigli a Milano, e una ragazzina di 15 anni ha dato un violento pugno in faccia a una donna di 56 anni che è stata portata in ospedale.

Sono intervenuti pochi istanti dopo gli agenti della Polizia locale che hanno soccorso la donna e ricostruito la vicenda che sarà approfondita anche con la visione delle telecamere di sorveglianza.

La ragazzina è stata riaffidata ai genitori mentre la vittima dell'aggresione ha già annunciato che sporgerà denuncia per lesioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA