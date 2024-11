Parla Sophie Codegoni, 'ho paura, esco solo con i bodyguard'

"Sono molto serena perché so che ogni cosa che ho dichiarato è affiancata da prove e testimoni.

Ci vorrà del tempo, ma la verità verrà a galla". Si è espressa così, intervistata dal Corriere della Sera, Sophie Codegoni, l'influencer di 23 anni che ha accusato di stalking l'ex compagno Alessandro Basciano, dj di 35 anni, che per questo è stato arrestato e dopo 48 ore scarcerato in quanto, secondo il giudice, sono caduti i gravi indizi a suo carico.

La donna, affiancata dagli avvocati Jessica Bertolina, Paola Zanoni e Viviana Cugnasca, ha ripercorso le tappe del rapporto con il suo ex iniziato durante il reality del Grande Fratello: "Il problema nasceva quando mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti".

Nel dicembre 2023 la querela nei confronti del 35enne: "Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C'erano persone che mi spiavano dallo spioncino della porta di casa mia in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua.

Sapeva sempre - ha precisato l'influencer - con chi ero e dove".

La giovane ha sostenuto di non aver mai ritirato quella querela: "Non l'ho mai ritirata. Mi ha stupita molto questa notizia. Poco dopo averla presentata, ho pregato il mio penalista di rallentare, ma non ho firmato per il ritiro in quanto c'erano tante cose che ancora non andavano".

Infine la seconda denuncia, lo scorso 14 novembre, "dopo una notte in cui ho avuto davvero paura" ha spiegato la 23enne precisando di non voler dire adesso i motivi.

"Non è un periodo facile - ha concluso - Non sono tranquilla e ho paura. Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA