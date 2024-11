Violenza donne, questore Genova 'qui un ammonimento al giorno'

"Quest'anno abbiamo emesso un ammonimento al giorno: i numeri sono aumentati, l'attenzione è sempre altissima". A dirlo il questore di Genova Silvia Burdese nel corso del suo intervento a 'Diciamo no alla violenza sulle donne', iniziativa organizzata dalla Cisl Fp Liguria che si è svolta a Genova nell'ambito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"L'ammonimento è il primo step nelle condotte a rischio - ha spiegato - un atto di prevenzione importante in cui crediamo davvero". Un'occasione per affrontare questi temi attraverso testimonianze e interventi delle istituzioni e di rappresentanti del Centro Antiviolenza Mascherona e del Centro per non subire violenza e letture tratte dalle storie vittime di violenza.

"Entrare nei luoghi di lavoro per parlare di violenza economica e lavorativa è quanto mai necessario - spiega Gabriele Bertocchi, segretario Funzione pubblica della Cisl - perché, come nelle scuole, nei posti di lavoro i retaggi culturali fanno sì che le donne siano spesso in difetto per stipendi e contratti, per trattamenti lavorativi ed economici diversi. E anche questa è violenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA