Stefano Boeri, il futuro delle città è con edifici alti

"Le città crescono in altezza anche per ragioni dovute al fatto che si consuma meno suolo; si riducono i costi per le infrastrutture e per i trasporti pubblici. Il futuro della città è per larga parte con edifici alti". Così il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri a margine dell'evento Italia Direzione Nord in corso in Triennale Milano.

Oggi sono dieci anni dalla nascita del Bosco Verticale: "Siamo felici. Dieci anni sono una realtà matura per un edificio. Mi pare che stiano tutti bene, sicuramente gli inquilini e sicuramente le piante - ha concluso - ma anche i volatili mi sembra che se la cavino bene, quindi, siamo molto contenti".



