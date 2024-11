Omicidio Cerciello, definitiva la condanna per Elder

E' definitiva la condanna a 15 anni e due mesi per Lee Elder Finnegan, uno dei due giovani americani accusato dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto a Roma nel luglio del 2019.

La Procura generale non ha, infatti, impugnato la sentenza di appello bis del 3 luglio scorso. Nessun ricorso neanche da parte dei difensori. Elder è detenuto ad Opera.

Per l'altro imputato, invece, Gabriele Natale Hjorth, il pg, così come i difensori, hanno fatto istanza in Cassazione.

Per Hjorth, che si trova ai domiciliari dall'estate scorsa, la condanna era scesa a 11 anni e 4 mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA