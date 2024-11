Colpisce la compagna con un ferro da stiro, arrestato

L'ha colpita ripetutamente prima con un asse di legno poi con un ferro da stiro, infine l'ha minacciata con un grosso coltello. A salvare la donna è stato il tempestivo arrivo di due equipaggi della Squadra Volante della Questura di Campobasso che hanno arrestato il suo compagno con le accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Lui è finito nel carcere di via Cavour, lei è stata visitata al Pronto Soccorso e dimessa dopo essere stata curata.

L'episodio è accaduto nel fine settimana in un appartamento del capoluogo molisano. Un abitante della zona ha chiamato il 113 e ha riferito di sentire le urla di una donna che chiedeva aiuto. "L'immediato intervento degli agenti - evidenzia la Questura - ha impedito che per la donna potessero derivare conseguenze ancora più gravi". Con l'occasione la Questura ha ribadito che la collaborazione dei cittadini "assume un ruolo fondamentale per fare emergere fenomeni di violenza all'interno delle mura domestiche qualora le vittime non siano in grado di chiedere direttamente aiuto alle Forze di Polizia".



