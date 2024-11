In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche quest'anno le caserme del comando provinciale di Milano si sono illuminate di arancione in adesione alla campagna internazionale "Orange the world" come segnale dell'assoluta attenzione alle donne vittime di violenza. Lo ha comunicato l'Arma dei Carabinieri.



