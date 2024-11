17enni morti in scooter, domani funerali e lutto a Iglesias

Sarà lutto cittadino domani a Iglesias per i funerali di Aurora Marcia e Riccardo Lai, i due fidanzantini di 17 anni morti la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale sulla statale 130, alle porte di Iglesias.

A bordo di uno scooter, i due ragazzi, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'auto e per loro non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorritori erano già morti.

Tutta la comunità si stringerà domani alle 15.30 intorno alla famiglia e ai parenti delle giovanissime vittime per l'ultimo saluto nella chiesa della Beata Vergine di Valverde. Il sindaco Mauro Usai ha deciso per il lutto cittadino: le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese.

Quindi l'invito a cittadini, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali, culturali e produttive "a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio". Il primo cittadino, condividendo "l'immenso dolore" delle famiglie offre loro "tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA