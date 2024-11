Violenza sulle donne, Regione Lombardia illuminata di arancione

Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli oggi e domani illuminati di arancione, colore simbolo della Giornata mondiale per il contrasto alla violenza sulle donne che si celebra ogni 25 novembre. "È la prima di una serie di iniziative che - spiega il presidente Attilio Fontana - insieme alla campagna di sensibilizzazione sui social, realizzata grazie alla disponibilità dell'attrice lombarda Matilde Gioli, Regione Lombardia mette in campo per far comprendere quanto sia importante diffondere messaggi chiari e riconoscibili contro la violenza sulle donne e i femminicidi".

Come la settimana scorsa, anche la prossima, poi, una panchina rossa sarà esposta all'ingresso della piazza che ospita il Palazzo della Giunta regionale.

E, ancora, domani mattina l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha organizzato all'Auditorium Testori l'evento dedicato agli studenti: 'Contro la violenza, rompi il silenzio'.

Nel pomeriggio, al Belvedere il talk istituzionale 'Contro la violenza, una rete al tuo fianco' e la firma del Protocollo d'intesa con l'Ordine degli Psicologi in materia di contrasto alla violenza sulle donne.

L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, nel cuore di Milano, in piazza San Babila, sarà invece al fianco della pagoda informativa e del camper della Polizia di Stato dove personale qualificato fornirà assistenza e risponderà alle domande dei cittadini.



