Rosina festeggia 103 anni con carabinieri, la sua 'famiglia'

I carabinieri della stazione di Favignana hanno festeggiato il 103esimo compleanno di Rosa Giangrasso, zia Rosina, la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. L'ultracentenaria vive da sola e spesso riceve la visita dei carabinieri che vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene chiedendo sempre se le serve assistenza. Come ogni anno i militari della stazione hanno deciso di festeggiare il suo compleanno, portandole una torta e dello spumante. Zia Rosina ha potuto così soffiare le sue 103 candeline con coloro che sono ormai il suo punto di riferimento per qualsiasi esigenza.





