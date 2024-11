Giovane aggredito e ferito con arma da taglio a Perugia

Aggressione con un'arma da taglio ai danni di un ventiduenne nella serata di sabato alla periferia di Perugia. Il giovane è stato ricoverato all'ospedale del capoluogo umbro con una prognosi di 30 giorni e per ricostruire quanto successo sono in corso indagini dei carabinieri.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia e quelli della stazione sono intervenuti presso un punto di ristorazione lungo la strada Trasimeno ovest in seguito a una segnalazione pervenuta dal 118.

Al loro arrivo hanno accertato - riferisce l'Arma - che il ventiduenne era rimasto vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti, che lo hanno ferito con un'arma da taglio e si sono immediatamente dileguati.



