Un foglietto con la scritta 'Sono un ebreo' è stato rinvenuto questa mattina su un'autovettura parcheggiata in una via del centro storico di Bolzano. Un passante ha notato il post-it posizionato su un finestrino laterale della macchina e ha avvisato la Questura. Sul posto è intervenuta la Digos che, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona, è a lavoro per risalire all'autore del gesto antisemita.



