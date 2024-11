Violenza donne: in arrivo a Roma 21 smartwatch contro abusi

In arrivo a Roma ventuno smartwatch per tutelare donne vittime di violenza. Diventa operativo nella capitale il progetto 'Mobile Angel' un servizio nato dalla collaborazione tra carabinieri e club romani di Soroptimist International, interamente sostenuto dalla Fondazione Lottomatica. Si tratta di dispositivi di ultima generazione collegati direttamente con la centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Roma che, indossati da vittime di atti persecutori o comunque di violenza di genere, possono mandare una richiesta di aiuto. L'allarme, oltre a poter essere attivato dalla donna, scatta in automatico in caso di aggressione come uno spintonamento o se viene strappato dal polso. Lo smartwatch è inoltre dotato di microfono e di un apparecchio di geolocalizzazione. Il progetto, presentato stamattina, entra nel vivo dopo la firma di un protocollo tecnico nei mesi scorsi tra Comando provinciale dei carabinieri e Procura di Roma. E' stato già avviato in altre città a partire da Napoli, Torino e Milano.



