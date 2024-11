Migrante morto in incidente,raccolta fondi per riportarlo a casa

Kelvin Okhiria, il 26enne camionista morto in un incidente autostradale nei giorni scorsi di origini nigeriane, ma residente da dieci anni a Polla (Salerno), deve essere seppellito nella sua terra d'origine. È quello che desidera la famiglia di Kelvin, ma i costi per il trasferimento della salma sono alti. Per aiutare i parenti sono scesi allora in campo, organizzando una raccolta di fondi, l'amministrazione comunale di Polla, la cooperativa sociale Iskra e la ditta di autotrasporti dove il giovane lavorava.

Kelvin Okhiria, giunto in Italia con un barcone ed ospitato in un centro di accoglienza nel Vallo di Diano, ha ricevuto assistenza dalla cooperativa Iskra iniziando a lavorare come mediatore culturale. Viveva nel centro storico di Polla da dieci anni e da qualche tempo aveva coronato il suo sogno: diventare autista di camion. E, per un tragico destino, proprio a bordo del suo camion ha perso la vita in un incidente dove è morto anche un altro camionista.

Ora in tutto il Vallo di Diano è iniziata una gara di solidarietà per una raccolta fondi necessaria a coprire le spese per il rimpatrio della salma in Nigeria. I contribuiti possono essere versati direttamente sul conto corrente dedicato (Iban IT83P0878476440010000049898). "Invitiamo tutti - dichiara il sindaco di Polla Massimo Loviso- a contribuire alla raccolta per aiutare la famiglia di Kelvin Okhiria in questo tragico momento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA