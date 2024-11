Il legale di Basciano, ha portato prove della sua innocenza

È durato quasi tre ore l'interrogatorio in carcere di Alessandro Basciano, l'influencer di 35 anni arrestato per stalking a Milano dopo la denuncia della sua ex compagna, Sophie Codegoni, influencer e modella di 23 anni che oggi è intervenuta sui social. "Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo" ha scritto in una storia su Instagram. "Ho a lungo sperato in un cambiamento ma mi sbagliavo, e ammetterlo è straziante".

"Il mio assistito è stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso ed è molto turbato - ha detto all'uscita del carcere di San Vittore l'avvocato Leonardo D'Erasmo - Ha risposto per tre ore al magistrato, ha dato la sua versione e le prove sui fatti e sono fiducioso che presto avremo novità importanti su questo caso".

Basciano è stato interrogato davanti alla gip Anna Magelli.





