A Roma slogan contro Valditara e Pro vita, corteo deviato

Cori contro il governo e l'associazione antiabortista Pro Vita. E molti manifesti esposti sul ministro dell'Istruzione al corteo di Roma. "Valditara inchinati alle sorelle che si proteggono". E ancora: La sagoma di una bocca e la scritta "Valditara non esiste", riferendosi alle parole del ministro secondo cui il patriarcato non esisterebbe più. "Valditara scegliti un insulto". "Valditara sei un bidone di patriarcato", questi solo alcuni dei cartelli esposti alla manifestazione. Poi, dal megafono, l'affondo ai Pro vita: "Quest'anno il percorso è diverso perché non ci fanno passare di fronte alla serranda dei 'Pro Morte'". E il grido dal centro del corteo: "Le sedi dei Pro Vita si chiudono col fuoco". Il percorso è infatti stato deviato e la strada blindata per non far passare i manifestanti davanti l'associazione antiabortista.



