5.000 in piazza Duomo a Pistoia per accendere l'albero di Natale

Oltre 5.000 persone hanno affollato la piazza del Duomo di Pistoia questo pomeriggio per la cerimonia di accensione dell'albero di Natale acceso dal sindaco Alessandro Tomasi, insieme agli assessori che compongono la sua giunta. Le luci illuminano per tutto il periodo festivo un esemplare di abete locale proveniente da un vivaio dell'Appennino Pistoiese.

"Da oggi fino al 6 gennaio - ha detto Tomasi - Pistoia sarà la città del Natale, con attrazioni per grandi e piccini che animeranno tutto il centro storico e non solo". Ad allietare la festa il concerto del coro di voci bianche 'I Grilli Cantanti' diretto da Lucia Innocenti Caramelli e un'atmosfera natalizia fatta di luci, video-mapping proiettati sui monumenti della piazza, ma anche creature fantastiche e trampolieri.

Inaugurata anche la Casa di Babbo Natale, allestita nelle Sale affrescate del Palazzo comunale e subito invasa da centinaia di bambini. Aperto anche il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, che verrà ripetuto tutti i fine settimana fino al 6 gennaio. Tra le iniziative al via c'è pure la pista su ghiaccio montata in piazza San Francesco.



