Travolto da un crollo, muore operaio 70enne in Salento

Un operaio 70enne, Silvio Perrone, è morto nella tarda mattinata di oggi a Nardò, in provincia di Lecce, mentre eseguiva lavori edili in un'abitazione privata in via Tafuri.

A quanto si apprende, l'operaio stava rimuovendo del materiale da risulta da terra quando è stato travolto dal crollo di alcuni conci di tufo che si sono staccati dal prospetto della palazzina. Il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti del locale commissariato e gli ispettori dello Spesal.



