Operatori del centro migranti in Albania rientrano in Italia

Tutti gli operatori sociali di 'Medihospes', l'ente gestore dei Centri italiani in Albania per il rimpatrio dei migranti, lasceranno Schengjin e Gjader per rientrare in Italia entro il fine settimana. E a quanto si apprende non sarebbero previsti ricambi. Ma dal Viminale trapela che i centri restano comunque operativi e vigilati: attualmente, sottolineano fonti del ministero dell'Interno, il personale è stato ridotto e varia in base alle esigenze del momento. "La selezione dei migranti non è compito del medico che ha un solo fine: curare senza alcuna discriminazione". Lo precisa in una mozione la Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri. Il Segretario di +Europa Riccardo Magi parla di "fallimento epocale" del governo



