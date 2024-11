L'Alto Adige si sveglia imbiancato, 20 cm in val Ridanna

L'Alto Adige questa mattina si presenta imbiancato, dopo il passaggio della perturbazione la scorsa notte. In val Ridanna sono caduti 20 centimetri di neve, nelle altri valli (da Resia fino in Pusteria) tra i 10 e i 15 centimetri. Una 'spolverata' di neve, inconsueta per questo periodo della stagione, anche a Bolzano. L'anticipo d'inverno ha causato non pochi problemi alla viabilità. I vigili del fuoco hanno dovuto recuperare una trentina di mezzi rimasti bloccati, incidentati oppure usciti di strada a causa del manto stradale scivoloso.

In giornata le nubi tenderanno a diradarsi grazie al vento da nord. In giornata il tempo sarà generalmente soleggiato. Le temperature restano comunque invernali, con una massima di sei gradi a Bolzano. A nord ci saranno annuvolamenti a tratti con possibili deboli nevicate verso sera. Per sabato si prevede tempo in prevalenza soleggiato con qualche nube in transito.

Domenica in cielo si alterneranno sole e nubi alte. La giornata di lunedì inizierà con locali formazioni di nubi basse. Altrove il tempo sarà perlopiù soleggiato. Martedì la nuvolosità sarà più consistente.



