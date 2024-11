Imbrattate pareti ministero Istruzione 'bruciamo tutto'

Alcuni studenti hanno manifestato stamane davanti al ministero dell'Istruzione mostrando cartelli con su scritto 'Bruciamo tutto'. Alcune colonne e alcune pareti esterne del ministero sono state imbrattate con vernice gialla, arancione, rossa e viola. "Continuano i frutti del veleno messo in circolo dai cattivi maestri della sinistra. Dopo i fantocci bruciati nelle piazze, dopo gli attacchi da parte di sedicenti educatori, dopo il continuo alzare i toni - spesso al di là del confine democratico - anche nelle aule parlamentari, adesso siamo alle minacce. Nei giorni scorsi stelle a cinque punte e scritte anarchiche, adesso minacce di dare fuoco al ministero dell'Istruzione e del Merito - anche a chi ci lavora dentro. La sinistra prenda immediatamente le distanze da queste frange estremiste.

Solidarietà al ministro Valditara e a tutti i dipendenti del ministero. Con l'avvicinarsi del 25 novembre ci auguriamo non ci sia un'escalation di violenza rossa, come l'anno scorso", commenta il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.



