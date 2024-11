Colpita base Unifil in Libano, 4 militari italiani feriti

Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti feriti dopo che la base di Shama nel sud del Libano dove si trovavano è stata colpita. I quattro sono rimasti feriti lievemente e non sono in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, la base è stata raggiunta da due razzi, lanciati probabilmente da Hezbollah, uno dei quali ha impattato contro l'esterno del bunker, la cui struttura non ha comunque ceduto. Alcuni dei soldati sono stati però investiti da schegge di vetro e pietrisco e per questo lievemente feriti. Sul posto sono state ritrovate tracce di almeno un razzo da 122 millimetri.



