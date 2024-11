'Stop Giubileo dei ricchi', a Roma nuova azione contro i b&b

Colla o sticker per sabotare gli smart locker, e il cappello di Robin Hood con delle istruzioni per un sabotaggio fai da te. Nuova azione contro il mercato di b&b a Roma. Nella notte al Pigneto, Ostiense, Aureliano, Monteverde, Monti, i portachiavi per i check-in automatici degli affitti brevi, sono stati messi fuori uso o tagliati.

Fermare il "giubileo dei ricchi. Sabotiamo la speculazione per difendere il diritto all'abitare, sia a Roma che in tutta Italia. Costruiamo insieme il giubileo dei poveri!", scrivono in un comunicato gli attivisti . Poi l'appello alla ministra Daniela Santanché perchè "fare la ministra del Turismo non significa rendere impossibile la vita dei cittadini! Chiediamo un piano nazionale che regoli il fenomeno degli affitti brevi, e che ponga un freno alla fame delle piattaforme. Ma ci rivolgiamo anche alla Chiesa", scrivono gli attivisti. Poi la grafica con le istruzioni per dare la possibilità ai cittadini di sabotare con le proprie mani i lucchetti che hanno "invaso" le città.



