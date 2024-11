Nuove luci e viabilità 'dolce', così rinascerà via Veneto

"Una nuova via Veneto, all'altezza del suo prestigio, per farla tornare ad essere vetrina dell'accoglienza. Abbiamo presentato oggi il progetto per la nuova via Veneto presso la Sala Ludovisi del Westin Excelsior Rome insieme all'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, alla presenza di categorie, associazioni, comitati e commercianti". Così in una nota i presidenti delle commissioni Turismo e Lavori Pubblici di Roma Capitale Mariano Angelucci e Antonio Stampete, entrambi del Pd.

"Avevamo preso un impegno, con una delibera sostenuta dalla maggioranza e dall'amministrazione Gualtieri, per interventi finalizzati a riportare via Veneto agli antichi fasti della 'Dolce Vita' come ci chiedono operatori, residenti e come è necessario al decoro e alla tutela di questi luoghi eccezionali.

Nella delibera abbiamo indicato i punti salienti di questa progettualità: una nuova illuminazione pubblica, più estesa ed efficiente, nuovi arredi urbani, pavimentazione, vasi e aiuole.

Una viabilità più 'dolce', per valorizzare l'eccellenza e il prestigio dell'area, in grado di garantire i residenti e le attività, con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali".

"Soprattutto - concludono - una serie di azioni per riportare in questi luoghi eventi di richiamo internazionale legati in particolare al settore della moda, del motorismo e del cinema.

Lavorare per migliorare l'attrattività turistica della strada e del rione Ludovisi è un obiettivo comune, sentito da tutti coloro che lavorano, creano occupazione e portano in alto l'immagine di Roma nel mondo".



