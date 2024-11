Istat, Sardegna è la Regione con più omicidi, Liguria seconda

La Sardegna nel 2023 è stata la Regione italiana con più omicidi volontari compiuti in rapporto alla popolazione: sedici le vittime accertate. Mentre sono stati dodici gli omicidi in Liguria, di cui quattro compiuti da un partner o un ex partner, quattro da un altro conoscente e quattro da un autore sconosciuto alla vittima. La Liguria è stata la seconda Regione italiana con più omicidi in rapporto alla popolazione dietro alla Sardegna. Lo rileva l'Istat nel report sulle vittime di omicidio in Italia nel 2023, che in totale sono state 334 (+3,7% rispetto al 2022) di cui 117 donne e 217 uomini. Il tasso di omicidi l'anno scorso in Sardegna è stato di 1,02 ogni centomila abitanti, seguita dalla Liguria con 0,8, dalla Campania con 0,73, dall'Abruzzo e dalla Calabria entrambe con 0,71, rispetto alla media nazionale dello 0,57. In Liguria l'anno scorso sono state uccise otto persone di sesso maschile e quattro persone di sesso femminile.

"La distribuzione geografica degli omicidi è, da sempre, molto diversa tra uomini e donne - spiega l'Istat -. La criminalità organizzata, che miete prevalentemente vittime uomini, è storicamente più presente nel Mezzogiorno, mentre i contesti familiari violenti, nei quali si consumano quasi interamente gli omicidi femminili, non hanno una caratterizzazione geografica precisa e risultano distribuiti su tutto il territorio nazionale, dove si localizzano, di anno in anno, punte di omicidi in maniera estemporanea e abbastanza casuale".

Nel 2023, la geografia della concentrazione territoriale degli omicidi appare estremamente diversa, nel caso degli uomini le prime tre Regioni sono la Sardegna, la Calabria e la Liguria, nel caso delle donne l'Abruzzo, il Trentino Alto Adige con le Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen e l'Umbria. Nel caso degli omicidi femminili la Sardegna, che ha il primato delle vittime maschili di omicidio, è invece in fondo alla graduatoria delle Regioni in cui è presente il fenomeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA