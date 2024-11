Il Veneto piombato dalla scorsa notte nella morsa del freddo

Il Veneto è piombato nella morsa del freddo. Secondo i dati forniti nella mattinata di oggi dal Centro meteorologico di Teolo (Padova) la notte scorsa la colonnina del mercurio è sceso sottozero in tutta la regione, anche in pianura.

La minima più bassa si è registrata nella piana di Marcesina di Enego (Vicenza), sull'Altopiano dei Sette Comuni, con il valore di -13.6° C, mentre ad Asiago è scesa a -11.1°. Valori in picchiata anche nel Bellunese con -9.1° ad Arabba, -8.3° C a Santo Stefano di Cadore, -6.5° a Cortina d'Ampezzo e -4.9° a Feltre. Temperature sottozero anche nei capoluoghi veneti: la città di fredda è stata Belluno con -6.6° C, Vicenza -3.7°, Verona (il dato si riferisce all'aeroporto di Villafranca) e Rovigo -3.0°, Treviso -2.6%, Padova -2.4°. Colonnina sotto lo zero, anche se solo di un decimale a Venezia, con il valore di -0.1° C.



