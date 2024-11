A Trieste ripulito il Porto Vecchio dopo lo sgombero

L'area dell'ingresso del Porto Vecchio a Trieste, dove ieri è stato effettuato lo sgombero dei migranti che dormivano sotto la grande tettoia, è stata totalmente pulita e tutti gli oggetti sono stati rimossi. Sacchi a pelo, coperte, tende e tanti indumenti presenti sull'asfalto sono stati portati via. Appartenevano ai circa 200 migranti che ieri mattina sono stati trasferiti dalle forze dell'ordine, per essere condotti in strutture di accoglienza in altre città. Al momento la zona non è stata transennata o chiusa.

Altri migranti ormai da mesi vivono comunque a poca distanza dal punto sgomberato ieri, sempre all'interno del Porto Vecchio.

Occupano alcuni vecchi magazzini dismessi e fatiscenti, all'interno dell'antico scalo.



