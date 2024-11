Sparo di Capodanno, Pozzolo a giudizio per porto d'arma

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato rinviato a giudizio per il porto d'arma da collezione e proiettili esplodenti per l'episodio dello sparo, la notte di Capodanno, nei locali della pro loco di Rosazza (Biella).

Il processo si terrà il 25 febbraio 2025.

"Cadono tre capi di imputazione che sono lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose. Rimane aperta la vicenda del porto dell'arma da collezione e dei proiettili. E li andremo a parlare del merito", ha commentato Andra Corsaro, avvocato difensore di Pozzolo.

Alla conclusione dell'udienza preliminare, è stata invece presentata sentenza di non luogo a procedere "in relazione ai reati di lesioni colpose ai danni di Luca Campana", il 31enne ferito a una gamba dal proiettile partito dal mini revolver di Pozzolo, "per intervenuta remissione di cautela" e "accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, per intervenuta oblazione".

