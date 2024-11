Il Papa, il 3 febbraio incontro mondiale per diritti dei bambini

"In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra oggi, desidero annunciare che il prossimo 3 febbraio si svolgerà, qui in Vaticano, l'incontro mondiale dei diritti dei bambini intitolato 'Amiamoli e proteggiamoli' con la partecipazione di esperti e di personalità dei diversi Paesi". Lo ha annunciato il Papa al termine dell'udienza generale. "Sarà l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere milioni di bambini ancora senza diritti che vivono in condizioni precarie, vengono sfruttati e abusati e subiscono le conseguenze drammatiche delle guerre", ha sottolineato Papa Francesco.



