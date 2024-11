'Dieci domande sulla violenza', Gino Cecchettin all'Università di Bologna - DIRETTA

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e a pochi giorni dal primo anniversario del femminicidio di Giulia Cecchettin, l'Università di Bologna ha organizzato una serie di eventi per continuare a mantenere alta l'attenzione sulla violenza di genere e ribadire l'impegno dell'Ateneo per contrastare, riconoscere e denunciare ogni forma di violenza e di comportamenti inaccettabili in tutti i luoghi e contesti.

Il primo evento in calendario, nato dalla collaborazione tra Alma Mater, Comune di Bologna, Città Metropolitana e Patto per l'Uguaglianza, "Dieci domande sulla violenza", è in programma oggi alle 9:30 nell'Aula Magna di Santa Lucia. Un confronto tra studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, enti di formazione professionale e Università di Bologna, con i Centri Antiviolenza e con i Centri per Uomini Autori di Violenza di Bologna metropolitana.

