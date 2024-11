Su auto vigili Roma in arrivo telecamere con IA per controlli

Prende avvio da parte della polizia locale di Roma l'utilizzo di nuovi dispositivi che forniranno un importante supporto, di tipo tecnologico, alle attività già quotidianamente svolte dagli agenti e finalizzate a garantire la sicurezza stradale. Lo rende noto la polizia locale spiegando che si sono da poco concluse le procedure con la società Safety21, che hanno permesso al Corpo di dotarsi nuovamente di una tecnologia per i controlli di polizia stradale con apparati di ultima generazione.

"Cerbero" è il nome della strumentazione (in passato era in uso il cosiddetto sistema "Street control"), che prevede l'utilizzo di 20 nuovi apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico sui veicoli e di un software, sia per la gestione delle attività per la rilevazione delle violazioni sulla sosta irregolare, sia per le interrogazioni immediate alla banca dati durante i controlli su revisione e assicurazione dei veicoli.

"Cerbero" sfrutta una tecnologia avanzata basata sull'utilizzo di una telecamera a doppia direzione, con due punti di ripresa (fronte e retro) e reti neurali per l'uso dell'intelligenza artificiale, in grado di osservare, capire e segnalare all'operatore le anomalie riscontrate durante le attività di pattugliamento.

"Questo video potrebbe non piacervi oppure piacervi molto".

Così su Instagram il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta 'Cerbero', il nuovo sistema in dotazione alla Polizia municipale per la sicurezza stradale e la lotta alle auto in doppia fila o in divieto di sosta. "Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica - spiega il sindaco - in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l'Assicurazione. A Roma, infatti, troppe macchine sostano in doppia fila".



