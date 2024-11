Furgone schiacciato tra due Tir, una donna morta sull'A4

Una donna è morta in un incidente avvenuto stamani, poco prima delle ore 9:00, sull'autostrada A4 in direzione Milano, tra l'area di servizio Arino Ovest e Padova Est, nel comune di Vigonza (Padova).

La vittima è la conducente di un furgoncino, rimasto schiacciato tra due mezzi pesanti. Ferite anche due persone, la passeggera dello stesso furgone e il conducente del Tir che l'ha tamponato. Coinvolta anche un'autocisterna senza carico, il cui conducente è rimasto illeso.

La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale di Mestre (Venezia), intervenuta sul posto insieme all'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco e il personale di Concessioni Autostradali Venete (Cav); il centro operativo della concessionaria ha disposto la chiusura di due corsie di marcia e temporaneamente, per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso in sicurezza, di entrambe le carreggiate.

Attualmente si registrano 12 chilometri di coda in direzione di Milano, e 3 chilometri in direzione di Trieste a causa dell'interruzione - ora rimossa - e per curiosi.



