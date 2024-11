Al plenum Csm domani voto su sistema nomine, toghe spaccate

Sono due i temi importanti inseriti all'ordine del giorno del plenum del Csm domani: il sistema delle nomine dei magistrati e la tutela dei giudici di Bologna.

Il Consiglio dovrà esprimersi sul testo unico che riguarda le nomine agli incarichi direttivi degli uffici, che al momento prevede due proposte alternative: quella di introdurre un sistema di punteggi che ridurrebbe la discrezionalità del Consiglio al momento della nomina, per contrastare le logiche degenerative correntizie, oppure quella basata su una logica che si muove nell'alveo della tradizione, conservando maglie larghe sulle nomine e lasciando maggiore discrezionalità. A quanto si apprende, l'esito del voto in questo caso non è scontato viste le opinioni divergenti tra le varie correnti dei totgati, che su questo risultano spaccate. Il plenum dovrà inoltre decidere sulla proposta di tutela dei giudici di Bologna che hanno rinviato alla Corte europea di giustizia il decreto legge sui Paesi sicuri.



