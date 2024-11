Ad Andrea De Gennaro e Martina Caironi il 'Premio Enrico Toti'

Sarà conferito al Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, per la sezione Arte Militare, il 'Premio Enrico Toti', giunto questo anno alla Settima edizione sotto la direzione artistica della soprano Claudia Toti Lombardozzi, presidente dell'Associazione Enrico Toti che premia le 'Eccellenze italiane per ingegno coraggio e umanità' con una cerimonia che si svolgerà sabato sera presso il Circolo degli Ufficiali Pio IX, a Roma. Per il suo impegno nello Sport, sarà premiata anche l'atleta paralimpica Martina Caironi.

Medaglia d'oro nei cento metri ai Giochi Paralimpici di Parigi.

Il 'Premio Enrico Toti' nell'ambito della sezione Ingegno e Inventiva, è per il giovanissimo Tommaso Caligari, lo studente piemontese che nella sua mansarda 'laboratorio' ha ideato un sistema per scoprire i segni precoci del morbo di Parkinson, animato dalla volontà di aiutare il nonno che ne soffriva. Per la categoria 'Viaggi ed Esplorazioni, sarà premiato' Luca Paiardi, l'atleta paralimpico del Cus Torino, il 'braccio sportivo' dell'Università e del Politecnico di Torino. Paiardi, classe 1979, ha compiuto il giro del mondo in carrozzella, insieme ad un amico nelle sue stesse condizioni, mostrando le esperienze positive che si possono vivere anche con la disabilità. Architetto e musicista, è campione nel Master Italiano di wheelchair tennis. Per la sezione Arte e Spettacolo, sarà premiato Pippo Franco per la sua lunga carriera di attore in teatro, cinema e televisione Saranno i giovani cantanti lirici e musicisti della 'Fabbrica' Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, e il Quintetto di Ottoni della Banda della Guardia di Finanza, a esibirsi durante lo svolgimento del 'Premio 'Enrico Toti', evento che sostiene la causa benefica dell'Associazione 'KIM - Per il diritto alla cura dei bambini malati'.



