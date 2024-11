AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 20 novembre 2024:

TORINO - Via Principe Amedeo, 34 ore 11.00

"L'Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi", Apertura convegno in occasione del 150/o anniversario dalla Nascita, con il presidente della Repubblica Mattarella; alle 12.00 in via Accademia delle Scienze, 6, il presidente Mattarella partecipa alla celebrazione del bicentenario del Museo Egizio; alle 17.00 (via Nizza, 294) alla cerimonia d'apertura 41/a Assemblea dell'Anci "Facciamo l'Italia, giorno per giorno", con il presidente della Regione Cirio

ROMA - Camera, commissione Bilancio ore 9.00

Scade il termine per presentare gli emendamenti 'segnalati' alla manovra

ROMA - Camera, Sala "Caduti di Nassirya" ore 11.00

Conferenza Stampa di presentazione del Dl "Disposizioni concernenti l'etichettatura degli alimenti e degli ingredienti contenenti lattosio", con Zambito e il presidente Aili Facioni

TORINO - Lingotto Fiere, via Nizza, 294 ore 12.30

Anci, "Facciamo l'Italia, giorno per giorno", 41ma Assemblea congressuale, apertura

ROMA - Camera, commissione tributaria (webtv) ore 8.30

Continua l'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, audizione del comandante generale della Gdf Di Gennaro

ROMA - Camera, commissione Vigilanza Rai ore 8.30

Parere vincolante per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai

ROMA - Camera commissione antimafia ore 13.30

Audizione di don Luigi Ciotti

ROMA - Camera, commissione Affari costituzionali ore 13.30

Assemblea; al termine votazioni sul decreto flussi

ROMA - Camera, Giunta per le Autorizzazioni ore 14.00

Elezione del presidente

ROMA - Camera, commissione Esteri ore 14.00

Esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 10 ottobre 2024

ROMA - Camera, commissione Giustizia ore 15.00

Audizioni su ddl "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione", con Santalucia, presidente dell'Anm; Fimiani, avvocato generale presso la Cassazione; Melillo, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il prof di diritto penale dell'Università di Milano Gatta

ROMA - Senato Commissione Bilancio ore 9.00, 15.00 e 16.00

Decreto fiscale

ROMA - Auditorium del Museo dell'Ara Pacis ore 10.00

Assogestioni, evento di corporate governance di con il sottosegretario al Mef Freni, il Premio Nobel Hart, Zingales ed i presidenti di Enel Scaroni e di Iren Dal Fabbro

ROMA - Abi ore 10.00

Abi, Comitato esecutivo con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Campus Luiss, viale Romania 32 ore 10.30

"Women Economic Forum - Aprire la strada: le donne nel tessuto della società contemporanea, volontà", seconda edizione italiana, con Laura Mattarella, il presidente dell'Università Luiss Guido Carli Gubitosi e la presidente Luiss School of Law Severino

MILANO - Sede Banca d'Italia, via Cordusio ore 11.00

Banca d'Italia, 'L'economia della Lombardia - Aggiornamento congiunturale', incontro

RIMINI - Fiera di Rimini

"Intermobility Future Ways", presentazione del programma del 1mo Forum Nazionale della Mobilità Sostenibile Condivisa e primo rapporto, con patrocinio dei ministeri dei Trasporti, dell'Ambiente di Cdp, dell'Anci e della Commissione Ue

ROMA - Hotel Rome Marriot Park ore 10.30

Ita Airways, 'Iata Wings of Change', convegno con il Dg di Iata Walsh

ROMA - Palazzo Piacentini, via Veneto

Tavolo Mimit-sindacato per l'avvio del confronto con Beko Europe Italia, sul piano industriale

ROMA - Istat, produzione nelle costruzioni (9-2024)

FRANCOFORTE - Bce, Financial Stability report

NEW YORK - Usa, trimestrale Nvidia

ARGENTINA - Visita della presidente del Consiglio Meloni

MADRID - La ministra della Transizione ecologica Teresa Ribera

parla alle Camere sull'alluvione di Valencia

GINEVRA - Unrwa, conferenza sul futuro dell'agenzia dell'Onu, del capo Lazzarini

SANTIAGO DEL CILE - Visita del presidente francese Macron

CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00

Udienza generale del Papa

ROMA - Basilica di Santa Maria in Trastevere ore 17.00

Messa per la pace in Ucraina celebrata dal card. Zuppi

ROMA - Sede Asr ore 10.00

Associazione stampa romana, "Missione e governance del Servizio Pubblico dopo il Media Freedom Act"

ROMA - Camera di Commercio Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ore 11.00

"Piu' libri piu' liberi", conferenza stampa della fiera nazionale della piccola e media editoria, (4-10 dicembre)

ROMA - Propileo dell'Unità del Vittoriano ore 11.00

Conferenza stampa di presentazione degli esiti del restauro delle sculture del Vittoriano con il contributo di Bulgari, in programma mercoledì 20 novembre 2024, alle 11.00 presso il Propileo dell'Unità del Vittoriano

ROMA - Hotel Eden, via Ludovisi ore 12.00

Sky, pressday lancio di "Dostoevskij", serie dei Fratelli D'Innocenzo su Sky e Now dal 27 novembre, con i Registi e sceneggiatori Damiano e Fabio D'Innocenzo e i protagonisti Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni

ROMA - Viale Regina Margherita, 286 ore 16.00

'Intelligenza artificiale (RE)Immagini - L'umano, l'IA e la co-creazione', convegno promosso dall'Osservatorio IA Ansa, in collaborazione con Anica e Airf

MALAGA - Coppa Davis, finali

MALAGA - Tennis, Billie Jean King Cup 2024, finali (fino al 20)

