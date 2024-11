Impenna lo scooter e investe un carabiniere in Salento

Un carabiniere 46enne, Andrea Accogli, è stato investito da uno scooter a Taviano, in provincia di Lecce. Il vicebrigadiere aveva appena alzato la paletta per fermare un'auto in transito quando ha notato lo scooter che procedeva a velocità sostenuta e impennando. A quel punto ha cercato di fermarlo ma è stato travolto. Il giovane che guidava lo scooter, poi, è stato bloccato e la sua posizione ora è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il carabiniere, soccorso dai colleghi, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Gallipoli. Non è in pericolo di vita.





