++ 17enne trovata morta in casa, era a letto con la febbre ++

Una 17enne è stata trovata morta questa mattina nel letto della sua abitazione a Patù, piccolo comune del sud Salento. A quanto si apprende, la giovane era a letto da venerdì con la febbre che sarebbe stata causata da una tonsillite. Quando i famigliari sono andati a svegliarla si sono accorti che non rispondeva e hanno chiamato i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, la 17enne non aveva patologie pregresse. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA