Prof aggredita: il parroco, 'condannare la giustizia fai da te'

"Basta con la rabbia e la violenza, serve un tempo di pace e di misericordia". Il giorno dopo il clamore sollevato dall'aggressione di una trentina di genitori contro un'insegnante di sostegno il parroco del quartiere Scanzano pronuncia, durante la messa domenicale, parole per invitare alla calma e soprattutto per "condannare la giustizia fai da te".

"Chiediamo perdono - ha detto ai fedeli don Catello Imperato, nella chiesa di San Michele - quando abbiamo agito in questo modo, anzichè aspettare i tempi del Signore e la sua giustizia, che non è punizione ma amore e misericordia".

Di fronte a una platea di fedeli con tante mamme e i loro bambini, il parroco ha detto: "Mi dispiace che si parli così male di Scanzano", esortando a domandarsi "se la fretta di agire sui social non sia dettata dalla paura dell'altro, mentre l'attesa avrebbe portato a una giustizia più vera".



