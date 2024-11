Portato in comunità il ragazzo che ha accoltellato il padre

E' stato portato in una comunità protetta il quattordicenne che venerdì sera ha ferito il padre in modo grave con quattro coltellate in una frazione di San Vito al Tagliamento (Podenone). Lo riferisce la Tgr Rai del Fvg ricordando che subito dopo il ferimento, avvenuto in auto, il giovane era fuggito a piedi e aveva raggiunto la casa di un amico. Poi, però, ha collaborato con i Carabinieri, che lo hanno arrestato.

La Procura per i minorenni di Trieste, titolare del caso, ha chiesto la convalida dell'arresto per l'ipotesi di tentato omicidio, dunque ha disposto che il ragazzo fosse portato in una comunità. Convalida che dovrebbe essere accolta nella giornata di domani.

Intanto, come riporta la Rai, le condizioni dell' uomo sarebbero in miglioramento. Il ragazzo aveva ferito il padre al culmine di una lite mentre erano in auto; tra i due rapporti sarebbero sempre stati tesi ma comunque in un ambito non violento. I genitori del ragazzo sono separati e l'uomo si è ricostruito una famiglia.



