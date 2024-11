Genitori di Margaret in chiesa, 'rispettate il nostro dolore'

I genitori e la sorella di Margaret Spada, la ventiduenne morta il 7 novembre scorso a Roma mentre si stava sottoponendo ad un intervento di rinoplastica parziale, si trovano nella chiesa del Carmine dove è stata allestita la camera ardente.

In chiesa è stata posizionata la bara con una fotografia della ragazza adagiata sopra. E lateralmente una gigantografia dell'immagine di Margaret mentre spegne le candeline per il compleanno.

I genitori hanno chiesto che venga rispettato il loro dolore.

Sono vicini alla bara bianca e stanno ricevendo l'abbraccio di tante persone per la loro perdita.

I funerali di Margaret avranno luogo domani alle ore 11 nella vicina chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio in piazza Duomo. Ed anche per domani sono state vietate riprese e foto all'interno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA