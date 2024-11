Uomo trovato morto in un canale alle porte di Lignano

Un uomo, di 64 anni, di Aprilia Marittima (Udine), è stato trovato morto, questa mattina, in un canale nei pressi di Bevazzana, all'ingresso di Lignano Sabbiadoro, non lontano da un campeggio.

L'allarme è scattato attorno alle 8: sul posto, chiamati da alcuni passanti che hanno notato il corpo, sono stati allertati i vigili del fuoco, che hanno proceduto al recupero della salma.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latisana: per il momento non è stata formulata alcuna ipotesi sulla dinamica dei fatti.

La Procura della Repubblica di Udine, sulla scorta della relazione del medico legale e del verbale dei militari dell'Arma deciderà se disporre ulteriori approfondimenti, per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA