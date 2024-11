Scontro fra auto nella notte a Roma, muore una studentessa

Incidente mortale nella notte in via Tiburtina a Roma. A perdere la vita una studentessa di circa venti anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Dalle prime informazioni sembra che la vittima si trovasse in un'auto assieme ad altri ragazzi che si è scontrata con un'altra macchina.

A quanto reso noto dal sindacato della polizia locale Sulpl, a bordo dell'auto viaggiavano studenti universitari fuori sede.

La macchina, forse a causa dell'alta velocità, avrebbe tamponato un altro veicolo. Dopo un impatto contro il guard rail due passeggeri sono stati sbalzari fuori dall'abitacolo. Per la ragazza non ci sarebbe stato nulla da fare mentre un altro passeggero è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Al volante una 24enne portata in ospedale per i test di rito sull'assunzione di alcol e droga.

"Esprimiamo cordoglio per l'ennesima giovane vita stroncata sulle strade romane - dice il segretario romano del Sulpl Marco Milani - e apprezziamo gli sforzi profusi dal Comando Generale del Corpo per far si che i poliziotti locali lavorino in sicurezza, in attesa di protocolli operativi. Le strade romane continuano purtroppo a mietere vittime e devono essere considerate come luoghi di lavoro a rischio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA